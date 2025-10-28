Губернатор Тюменской области прокомментировал введение средневзвешенной оценки в школах

Глава региона поддерживает внедрение новой системы оценивания в школах Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал введение новой средневзвешенной оценки в школах региона. Об этом он рассказал на традиционной прямой линии, где глава региона отвечает на вопросы местных жителей.

«Я считаю, что метод средневзвешенной оценки позволяет максимально объективно оценить уровень усвоения школьного материала ребенком, причем здесь и сейчас. Эта оценка позволяет и самому ученику, и родителю, и педагогу оценить, что по конкретному предмету или конкретной теме ребенок не полностью усвоил школьную программу», — пояснил губернатор.

Глава региона также добавил, что такая система была внедрена в 20 регионах ранее. Но тюменский опыт присвоил «вес» не всем категориям оценок. «В Тюменской области из более чем 60 видов работ только 10 видам присвоили свой вес», — пояснил Александр Моор.

Система средневзвешенной оценки была введена в тестовом режиме в 10 школах Тюменской области 12 месяцев назад. По словам губернатора, были получены хорошие результаты: средняя успеваемость не снизилась, более того, ответственность учащихся повысилась.

Как итог, Александр Моор отметил, что он поддерживает применение данного вида оценки. «Я для себя делаю выбор в пользу реальных знаний ребенка».