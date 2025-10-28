В Тюменской области собрали рекордный за всю историю урожай картофеля

Тюменские аграрии собрали рекордный урожай Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюменской области в ближайшие дни завершится уборочная кампания. Местные аграрии собрали рекордный за всю историю региона урожай картофеля, зерновых и зернобобовых. Об этом сообщил глава Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии.

«Осталось буквально несколько дней и мы полностью закончим уборочную. Могу сказать, что в этом году урожайность зерновых культур и овощей рекордная за всю историю Тюменской области», — пояснил Александр Моор.

Более 1,8 тысячи тонн зерна уже собрано тюменскими аграриями. По заверениям губернатора, это больше, чем необходимо для обеспечения внутреобластной потребности.

Продолжение после рекламы