В Тюменской области собрали рекордный за всю историю урожай картофеля
Тюменские аграрии собрали рекордный урожай
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В Тюменской области в ближайшие дни завершится уборочная кампания. Местные аграрии собрали рекордный за всю историю региона урожай картофеля, зерновых и зернобобовых. Об этом сообщил глава Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии.
«Осталось буквально несколько дней и мы полностью закончим уборочную. Могу сказать, что в этом году урожайность зерновых культур и овощей рекордная за всю историю Тюменской области», — пояснил Александр Моор.
Более 1,8 тысячи тонн зерна уже собрано тюменскими аграриями. По заверениям губернатора, это больше, чем необходимо для обеспечения внутреобластной потребности.
Ранее в Тюменском районе также отмечали рекордные показатели урожайности ярового зерна за последние 10 лет: с площади почти 10 тысяч гектаров собрали более 34 центнеров с гектара. Высокие результаты способствовали не только обеспечению кормами животноводов, но и ожиданиям снижения цен на картофель в регионе.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!