Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Тюменской области собрали рекордный за всю историю урожай картофеля

Уборочная кампания в Тюменской области закончится в течение ближайших дней
28 октября 2025 в 18:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тюменские аграрии собрали рекордный урожай

Тюменские аграрии собрали рекордный урожай

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюменской области в ближайшие дни завершится уборочная кампания. Местные аграрии собрали рекордный за всю историю региона урожай картофеля, зерновых и зернобобовых. Об этом сообщил глава Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии.

«Осталось буквально несколько дней и мы полностью закончим уборочную. Могу сказать, что в этом году урожайность зерновых культур и овощей рекордная за всю историю Тюменской области», — пояснил Александр Моор. 

Более 1,8 тысячи тонн зерна уже собрано тюменскими аграриями. По заверениям губернатора, это больше, чем необходимо для обеспечения внутреобластной потребности.

Продолжение после рекламы

Ранее в Тюменском районе также отмечали рекордные показатели урожайности ярового зерна за последние 10 лет: с площади почти 10 тысяч гектаров собрали более 34 центнеров с гектара. Высокие результаты способствовали не только обеспечению кормами животноводов, но и ожиданиям снижения цен на картофель в регионе.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал