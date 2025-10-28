Губернатор Александр Моор ответил на вопрос, когда в село Беркут начнут заезжать автобусы

Транспортное сообщение будет организованно с 1 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что с 1 ноября 2025 года в селе Беркут Ялуторовского района начнут стабильно приезжать автобусы. Они будут использовать разворотную площадку, которую ранее организовали тюменские власти. Об этом он сообщил в ходе прямой линии, где глава региона отвечает на вопросы тюменцев.

«Жители села Беркут обращались и на предыдущую прямую линию. Что нами было сделано. Мы организовали автобусную остановку, подъезд и разворотную площадку для автобусов. С 1 ноября общественный транспорт начнет заезжать на эту площадку», — пояснил глава региона.

Также в ближайших планах властей организовать освещение от остановки до наземного пешеходного перехода. А в следующем году здесь будут организованы тротуары до населенного пункта.

