Интернет, дороги, школы: главные вопросы на прямой линии тюменского губернатора Моора в 2025 году

Прямая линия губернатора Моора в 2025 году продлилась 1 час 56 минут Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор завершил прямую линию 2025 года. За 1 час 56 минут глава региона успел ответить на ряд вопросов, всего их поступило более 1,3 тысяч. Были затронуты темы здравоохранения, строительства, транспорта, поддержки СВО, безопасности в регионе и проблем в работе мобильной связи. Главное с прямой линии — в материале URA.RU.

Средневзвешанная система оценок в школах

Первый вопрос, на который ответил Александр Моор, касался новой системы оценок в школах, ставшей причиной волнений в родительском сообществе. Система предполагает придание разным типам работ определенную степень значимости. По словам губернатора, из 60 видов заданий свой «вес» придали лишь десяти. Негативного воздействия на общий уровень успеваемости в регионе власти не ожидают.

«Почему сейчас на старте родители так не верят в своих детей. Это, если честно, удивительно. Мы должны повышать ответственность детей, учить их быть более самостоятельными», — сказал губернатор.

Продолжение после рекламы

Новые школы в Тюмени

Жители заречной части города обозначили нехватку школы в Пятом Заречном микрорайоне — Александр Моор заверил, что здесь уже спроектирован новый образовательный комплекс, где разместят школу на 1400 мест, детский сад на 250 мест, а также организации допобразования на 583 места. Кроме того, в центре города на улице Красных Зорь в 2026 году откроют специализированную коррекционную школу — она будет шестой по счету в областном центре.

Проблемы с интернетом

Не обошли стороной и широко обсуждаемую тему ограничений в работе мобильной связи, ставших в Тюмени регулярными. Александр Моор назвал неудобства следствием «новой реальности». Губернатор отметил, что такие ограничения связаны исключительно с обеспечением безопасности, а решения об их введении принимают федеральные службы.

«Могу посоветовать лишь адаптировать свою жизнь. Такие ограничения будут – они будут разной продолжительности. Повторюсь, это реальность, в которой мы живем», — сказал Александр Моор.

Одним из последствий регулярных ограничений в работе сети стали проблемы с онлайн-табло, показывающими расписание автобусов на остановках. Губернатор заверил, что прежние таблички будут возвращены на свои места в самое ближайшее время.

Новые дороги и развязки

По словам губернатора, до конца ноября будет завершено строительство разявзки на Червишевском тракте, с помощью которой можно будет попасть в район Ново-Комарово. А к 2027 году будет возобновлен ремонт подземного перехода в районе развязки Монтажников — 50 лет ВЛКСМ.

Кроме того, Александр Моор сообщил, что в 2026 году власти региона надеются присутпить к строительству южного обхода Тюмени. «Дорога будет реализована через концессию и это будет платный проезд для иногородних», — пояснил губернатор.

Почему выросли тарифы ЖКХ

Александр Моор объяснил, что рост тарифов на ЖКХ обоснован необходимостью платить налоги, зарплаты коммунальщикам, возмещать затраты на газ, электроэнергию, вывоз мусора и ремонты. Предельный коэффициент роста платы устанавливает правительство РФ.

«В Тюмени и области льготный тариф на 25-35% ниже экономически-обоснованного, мы платим меньше, чем это стоит. Разницу в тарифах мы покрываем за счет бюджета. Почти 7 миллиардов рублей в этом году направлено на компенсацию этой разницы», — рассказал Александр Моор.

Туристический налог

Глава региона сообщил, что новый туристический налог будет введен с 1 января 2026 года. По словам Александра Моора, налог призван поддержать компании, активно привлекающие туристов.

Продолжение после рекламы

Поддержка СВО