В Тюмени на остановки вернули бумажные расписания из-за проблем с интернетом
Бумажное расписание вывесили из-за проблем с интернетом
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
На тюменских остановках вывесили бумажные аншлаги с расписанием движения автобусов из-за проблем с интернетом. Об этом URA.RU сообщили в администрации Тюмени.
«Когда цифровые сервисы дают сбои, на помощь приходят старые и проверенные решения. Сегодня на остановках „Тюменский драматический театр“ и „Набережная“ специалисты Тюменьгортранса разместили аншлаги с расписанием маршрутов», — пояснили в мэрии.
На данный момент тюменцы могут увидеть фразы «Нет данных» или «Проблемы с сетью» на части остановок в городе. Это происходят на остановочных пунктах с системами GSM-связи.
Помимо уже вывешенных аншлагов, будут и другие. Подобные таблички появятся на других умных остановках в течение ноября и декабря 2025 года.
Проблемы с работой цифровых сервисов на остановках начались на фоне ограничения мобильного интернета в Тюмени, введенного около недели назад по соображениям безопасности. Жители жалуются на отсутствие информации о движении автобусов и невозможность использования QR-кодов и приложения «Тюменский транспорт». Ранее в мэрии поясняли, что стелы подключены через LTE-модемы, а проблемы с интернетом носят временный характер.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!