В Тюмени на остановки вернули бумажные расписания из-за проблем с интернетом

На тюменских остановках вывесили бумажные аншлаги с расписанием движения автобусов из-за проблем с интернетом. Об этом URA.RU сообщили в администрации Тюмени.

«Когда цифровые сервисы дают сбои, на помощь приходят старые и проверенные решения. Сегодня на остановках „Тюменский драматический театр“ и „Набережная“ специалисты Тюменьгортранса разместили аншлаги с расписанием маршрутов», — пояснили в мэрии.

На данный момент тюменцы могут увидеть фразы «Нет данных» или «Проблемы с сетью» на части остановок в городе. Это происходят на остановочных пунктах с системами GSM-связи.

Помимо уже вывешенных аншлагов, будут и другие. Подобные таблички появятся на других умных остановках в течение ноября и декабря 2025 года.