Ново-Комарово считается одним из самых динамично развивающихся микрорайонов города

В Тюмени откроют дополнительные въезд в микрорайон Ново-Комарово и выезд из него, из-за отсутствия которых местные жители ежедневно вынуждены стоять в многокилометровых пробках на Червишевском тракте. Об этом во время прямой линии сообщил глава региона Александр Моор.

«Некоторое время назад была возможность заехать в этот район через технический проезд, который сделал застройщик и через регулируемый светофор в Патрушево. Поскольку в ходе работ по строительству развязки были выполнены бордюрные ограждения, технический проезд был закрыт и остался сейчас только один выезд из большого ЖК, через светофор. Мы уже на финише запуска большой развязки, и уже с 1 ноября возможно будет заехать в Ново-Комарово, минуя регулируемый светофорный перекресток», — заявил он во время прямой линии.

К концу ноября, после запуска развязки, также будет открыт дополнительный выезд из микрорайона. Кроме того, в поселке Московский Тюменского района будет построен проезд между улицами Федора Достоевского и Андреевской, отсутствие которого мешало запуску маршрута школьного автобуса.

Ранее URA.RU писало о том, что В Тюмени в микрорайоне Ново-Комарово планируют построить школу, детский сад и дороги. Также власти рассматривают запуск нового автобусного маршрута в район после обустройства всей необходимой инфраструктуры.