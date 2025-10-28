Моор рассказал, как жить с ограничениями мобильного интернета

Ограничения вводят федеральные органы безопасности Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Во время ограничений в работе мобильного интернета в Тюменской области будут работать все важные сервисы. Об этом во время прямой линии заявитл глава региона Александр Моор.

«Минцифры готовит список „белых“ сайтов, которые будут работать при ограничениях. Это и некоторые социальные сети, и маркетплейсы, и отдельные месенджеры, и Госуслуги. Мы, со своей стороны, подготовили список региональных сервисов, которые тоже будут включены в этот список. Сейчас все это апробируем», — отметил Моор.