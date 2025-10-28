Моор рассказал, как жить с ограничениями мобильного интернета
Ограничения вводят федеральные органы безопасности
Во время ограничений в работе мобильного интернета в Тюменской области будут работать все важные сервисы. Об этом во время прямой линии заявитл глава региона Александр Моор.
«Минцифры готовит список „белых“ сайтов, которые будут работать при ограничениях. Это и некоторые социальные сети, и маркетплейсы, и отдельные месенджеры, и Госуслуги. Мы, со своей стороны, подготовили список региональных сервисов, которые тоже будут включены в этот список. Сейчас все это апробируем», — отметил Моор.
Он добавил, что ограничения мобильного интернета являются новой реальностью, с которой жителям России придется мириться. «Решения о таких ограничениях принимаются федеральными органами безопасности. Их необходимо принять как данность и адаптироваться под современныен условия», — добавил Моор. Ранее сообщалось, где в Тюмени можно найти бесплатный Wi-Fi.
