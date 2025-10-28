Логотип РИА URA.RU
Общество

Образование

Губернатор пообещал жителям тюменской Зареки новую школу

Школу и детсад в 5-м Заречном микрорайоне Тюмени начнут строить в 2026 году
28 октября 2025 в 17:23
Начало строительства намечено на 2026 год

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Детский сад и школа, в которых так нуждаются жители 5-го Заречного микрорайона Тюмени, начнут строиться в 2026 году. Об этом в ходе своей прямой линии заявил губернатор Александр Моор.

«Микрорайон активно застраивается, объективно назрела необходимость строительства социальной инфраструктуры. Мы спроектировали там комплекс, в который входит школа на 1 400 мест, детский сад на 250 мест и учреждение допобразования на 580 мест. В 2026 году мы должны начать строить этот масштабный проект», — отметил губернатор.

Под дорогостоящий комплекс уже имеется земельный участок, а проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы. Сейчас органы власти ведут переговоры с застройщиками, работающими в 5-м Заречном, чтобы реализовать проект совместными усилиями. 

Прямая линия губернатора Тюменской области стартовала вечером 28 октября. URA.RU ведет прямую трансляцию.

