Губернатор пообещал жителям тюменской Зареки новую школу
Начало строительства намечено на 2026 год
Детский сад и школа, в которых так нуждаются жители 5-го Заречного микрорайона Тюмени, начнут строиться в 2026 году. Об этом в ходе своей прямой линии заявил губернатор Александр Моор.
«Микрорайон активно застраивается, объективно назрела необходимость строительства социальной инфраструктуры. Мы спроектировали там комплекс, в который входит школа на 1 400 мест, детский сад на 250 мест и учреждение допобразования на 580 мест. В 2026 году мы должны начать строить этот масштабный проект», — отметил губернатор.
Под дорогостоящий комплекс уже имеется земельный участок, а проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы. Сейчас органы власти ведут переговоры с застройщиками, работающими в 5-м Заречном, чтобы реализовать проект совместными усилиями.
