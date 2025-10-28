Спикер гордумы сменил мандат на кресло мэра в Тюменской области

Спикер тобольской гордумы Ходосевич ушел в отставку Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутаты тобольской гордумы утвердили отставку председателя Андрея Ходосевича. На прошлой неделе он был избран на должность главы Тобольского района (город и район — разные муниципалитеты). Об отставке сообщили в сообществе гордумы VK.

«На очередном заседании Тобольской городской думы Андрей Анатольевич оставил свой пост досрочно, одновременно прекратил полномочия депутата по избирательному округу № 3 в связи с отставкой по собственному желанию и избранием на пост главы Тобольского муниципального округа», — сказано в сообщении.

Временно исполнять обязанности председателя будет вице-спикер Михаил Никитин — позднее он официально возглавит гордуму. Андрей Ходосевич вступит в должность главы района 30 октября.

Продолжение после рекламы