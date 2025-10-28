Спикер гордумы сменил мандат на кресло мэра в Тюменской области
Спикер тобольской гордумы Ходосевич ушел в отставку
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Депутаты тобольской гордумы утвердили отставку председателя Андрея Ходосевича. На прошлой неделе он был избран на должность главы Тобольского района (город и район — разные муниципалитеты). Об отставке сообщили в сообществе гордумы VK.
«На очередном заседании Тобольской городской думы Андрей Анатольевич оставил свой пост досрочно, одновременно прекратил полномочия депутата по избирательному округу № 3 в связи с отставкой по собственному желанию и избранием на пост главы Тобольского муниципального округа», — сказано в сообщении.
Временно исполнять обязанности председателя будет вице-спикер Михаил Никитин — позднее он официально возглавит гордуму. Андрей Ходосевич вступит в должность главы района 30 октября.
Как ранее сообщало URA.RU, переход спикера гордумы на пост главы района не был запланирован изначально. Предполагалось, что муниципалитетом будет руководить первый зам прошлого главы Максим Александров. Постоянного начальника в Тобольском районе не могли выбрать почти полгода.
