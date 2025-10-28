Станет ли Южный обход города Тюмени платной дорогой
Данную информацию в ходе прямой линии озвучил губернатор Тюменской области
Фото: Илья Московец © URA.RU
Южный обход города Тюмени станет платной дорогой, но только для иногородних граждан. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«В следующем году мы надеемся, что с федеральными коллегами приступим к реализации нашего долгожданного проекта — это Южный обход. Дорога будет реализована через концессию и это будет платный проезд для иногородних», — пояснил губернатор.
Ранее власти региона подробно рассказали о строительстве Южного обхода города. Он призван разгрузить Тюмень от транзитного транспорта и создать новую возможность для движения жителей. Строительство начнется в 2026 году. Общая протяженность дороги составит 20 километров.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!