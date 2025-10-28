Станет ли Южный обход города Тюмени платной дорогой

Данную информацию в ходе прямой линии озвучил губернатор Тюменской области Фото: Илья Московец © URA.RU

Южный обход города Тюмени станет платной дорогой, но только для иногородних граждан. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«В следующем году мы надеемся, что с федеральными коллегами приступим к реализации нашего долгожданного проекта — это Южный обход. Дорога будет реализована через концессию и это будет платный проезд для иногородних», — пояснил губернатор.