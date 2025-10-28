Мигранты начали селиться в гаражных кооперативах Тюмени

Мигранты берут в аренду гаражи на окраинах Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перед наступлением холодов в Тюмени резко вырос спрос на аренду капитальных гаражей. По данным источника URA.RU, близкого к правоохранительным структурам, такой недвижимостью, в частности, интересуются выходцы из стран ближнего зарубежья. Которые нередко обустраивают в гаражных кооперативах нелегальные общежития дли мигрантов.

«Мигранты активно интересуются арендой капитальных гаражей, так как для них это один из самых недорогих способов проживания в Тюмени. При этом, собственников часто не ставят в известность о том, что недвижимость будет использоваться для этих целей. Потому что владельцы гаражей на это, как правило, не соглашаются», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.

По его словам, мигранты селятся в гаражах небольшими группами по пять-шесть человек. При этом, силовики регулярно проводят рейды по выявлению нелегальных общежитий в кооперативах города.

По данным из открытых источников, средняя стоимость аренды капитальных гаражей в Тюмени варьируется от 10 000 до 30 000 рублей в месяц. В некоторых объявлениях, размещенных на открытых онлайн-площадках, отдельно указано, что проживание в них запрещено. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.