Тюменские банки продлят льготный период для обманутых дольщиков ИЖС

Тюменские банки готовы проработать продление льготного периода для дольщиков, которые остались без домов. Речь идет о 60 семьях, которые остались без домов из-за застройщика, сообщил во время прямой линии глава региона Александр Моор.

«Как только нам стало известно о проблеме с застройщиком Василием Казаровывм, мы обратились в прокуратуру за правовой оценкой ситуации. В настоящий момент против предпринимателя возбуждено уголовное дело, а банки готовы пойти на уступки обманутым тюменцам», — пояснил Моор.