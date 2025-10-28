Тюменские банки продлят льготный период для обманутых дольщиков ИЖС
Тюменцы купили дома в ипотеку, но жилья так и не получили
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Тюменские банки готовы проработать продление льготного периода для дольщиков, которые остались без домов. Речь идет о 60 семьях, которые остались без домов из-за застройщика, сообщил во время прямой линии глава региона Александр Моор.
«Как только нам стало известно о проблеме с застройщиком Василием Казаровывм, мы обратились в прокуратуру за правовой оценкой ситуации. В настоящий момент против предпринимателя возбуждено уголовное дело, а банки готовы пойти на уступки обманутым тюменцам», — пояснил Моор.
Он отметил, что местные юристы также выразили готовность оказывать людям поддержку в суде. История с обманутыми дольщиками началась летом, на обман со стороны предпринимателя пожаловались 60 семей.
