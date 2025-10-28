Берегите пальцы и ваши души: чего стоит смастерить Хэллоуинский фонарь в Тюмени. Видео
Светильник Джека можно сделать своими руками
Ножи, кромсаемая «плоть», крики «Берегись!» и летящие в воздух ошметки — это не кадр из фильма ужасов, это попытка редакции URA.RU своими руками смастерить знаменитый тыквенный хэллоуинский фонарь. А заодно рассказать читателям, сколько сейчас в Тюмени стоит сырье для такой поделки, где его купить в преддверии праздника и как выбрать. Ну и вообще — стоит ли результат всех заморочек.
Что такой «Светильник Джека»?
Сложно найти человека, который не видел в фильмах знаменитую тыкву со светящимся «лицом». Это он — светильник Джека или хэллоуинский фонарь. По преданию, этот символ со злобной гримасой и свечой внутри должен отгонять от дома своего создателя злых духов и всяческую нечисть.
Но это для тех, кто во все это верит. Знаем-знаем, вечен спор о том, праздновать ли языческий Хэллоуин или все это ересь и совсем не наше. Но отказать себе в удовольствии впервые в жизни заняться эдаким карвингом на тыквах мы не смогли.
Цена за кг тыквы в Тюмени сейчас варьируется от 80 до 400 рублей
Где в Тюмени купить тыкву для Хэллоуина?
Сейчас тыквы предлагают практически все супермаркеты и доставки. Свои мы купили в «Ашане» и METRO, в количестве трех штук.
Одна — классическая оранжевая и круглая, по 170 рублей за килограмм, что вышло в 293 рубля за штуку. Вторая — мускатная грушевидная, сорта «Баттернат» (109 рублей за кг и 112 рублей за весь плод). Ну и, наконец, самая милая (и, к слову, самая дорогая): тыква-мини, по цене в 349 рублей за кг. Обошлась она нам, благодаря размеру, в 92 рубля.
За тыквами также можно заглянуть в «Пятерочку», «Магнит», «Перекресток», «ОКЕЙ» или «Ленту». Цена за килограмм будет варьироваться от 80 до 400 рублей. Ну а уж что выйдет на кассе, зависит только от ваших желаний.
Мы выбрали три тыквы разной формы и размера
Как выбрать тыкву для праздничного фонаря
В этой теме мы с коллегами были не сильны, а потому подвох не заставил себя ждать. Как мы размышляли: нужно взять обычную круглую — классика же. К ней в довесок вытянутую красотку — благодаря форме должна получиться забавная рожица. Ну и мини-тыкву для полной картины мы тоже хотели — милота, она и в Хэллоуин милота.
Что же в итоге? Стандартная тыква отлично резалась и очищалась. Внутри она полая, убирать из нее внутренности – легко и быстро. Вытянутая подвела – внутри сплошная мякоть, вот только не мягкая. Вычищать пришлось долго, нудно, и с применением грубой силы.
А вот малышке была уготована участь быть с «испуганной» рожицей, на нее мы возлагали самые большие надежды. Вот только наши ожидания — наши проблемы. Как оказалось, среди трех подруг она стала самой коварной: при прикосновении ножа издавала звук, что твоя деревяшка, а разрезать ее хотя бы слегка оказалось тем еще квестом. То ли недоспела, то ли просто подвела. Но кроме как круглый аксессуар в товарки двум другим тыквам использовать ее оказалось невозможно.
Размечать будущую рожицу - один из самых легких и веселых этапов процесса
Как вырезать фонарь из тыквы
На самом деле процесс этот совсем не хитрый. Однако хотим предупредить — не доверяйте тыквам до конца. Может показаться, что сейчас чик-чик, и все готово, но нет. Подходить к делу нужно с осторожностью, умением пользоваться острыми предметами и внимательно следя за детьми, если они рядом. Нож может в любой момент соскочить и порезать вас. Так что родители занимаются поделкой, дети — смотрят в сторонке.
Первым делом срежьте тыкве макушку. Лучше всего делать это под небольшим уклоном, чтобы в будущем шапочка не провалилась внутрь, а держалась так, как положено.
Одни тыквы радуют практически полыми внутренностями, другие - доставляют проблем
Затем очистите тыкву от семян и волокон. Постарайтесь, чтобы внутренности из вашего будущего фонаря были максимально изъяты. С круглой, как говорилось ранее, проблем не возникло. А вот с грушевидной тыквой мы повозились.
После намечайте будущий тыквенный анфас. В интернете можно найти множество шаблонов, выбирайте, что душе угодно. Разметив глаза, нос и рот можно приступать к их вырезанию.
Проделав в тыкве нужные отверстия можно заняться самым интересным — запихиванием в плод свечи, для пущего эффекта таинственности и жутковатости. Лучше использовать маленькие плоские свечки. Но у нас, к примеру, таких не оказалось. Поэтому взяли обычные, для торта — сработало не хуже, знаете ли. Впрочем, отдаемся на суд ваших комментариев: в видео попытались передать всю прекрасную жуть наших детищ.
К слову, украсить фонари можно всем, что взбредет в голову. Мы, к примеру, добавили одной из тыкв волос из волокон, а другую облепили мармеладными червяками.
На выходе получилась жуткая красота
Что в итоге?
Процесс создания хэллоуинской атрибутики нам понравился. Да, местами муторно. Да, все поверхности в редакции теперь слегка оранжевого цвета (как и сотрудники). Зато на выходе мы имеем нечто, что поднимает настроение в эти октябрьские пасмурные деньки.
Итого потрачено: три тыквы — 497 рублей, свечи — 99 рублей. Ножи, ложка для выскребания и ножницы для подрезки — собственность творцов.
