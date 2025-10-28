Названо точное место встречи Путина и Трампа
Перед началом встречи Петер Сийярто принял участие в пленарном заседании форума
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Если саммит России и США состоится, его местом проведения станет Будапешт. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Нет никаких сомнений в том, что если будет мирный саммит, он, безусловно, состоится в Будапеште», — сказал Сийярто после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые прошли в Минске (Беларусь). Заявление было сделано во время трансляции, которая велась в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Глава МИД РФ Сергей Лавров начал переговоры с МИД Венгрии Петером Сийярто в Минске. Данная встреча получила особое внимание в связи с обсуждением перспективы переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Перед началом двусторонней встречи Петер Сийярто принял участие в пленарном заседании форума, начав свое выступление на русском языке. В ходе выступления он подчеркнул, что Венгрия готова предоставить свою территорию для организации переговоров между Россией и западными странами.
