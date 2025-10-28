Названо точное место встречи Путина и Трампа

Перед началом встречи Петер Сийярто принял участие в пленарном заседании форума Фото: Роман Наумов © URA.RU

Если саммит России и США состоится, его местом проведения станет Будапешт. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Нет никаких сомнений в том, что если будет мирный саммит, он, безусловно, состоится в Будапеште», — сказал Сийярто после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые прошли в Минске (Беларусь). Заявление было сделано во время трансляции, которая велась в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).