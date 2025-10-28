Лавров встретился с Сийярто на фоне подготовки встречи Путина и Трампа

МИД России Сергей Лавров начал встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Минске. Переговоры привлекли особое внимание на фоне подготовки возможной встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом , которая может пройти в Будапеште.

Перед началом переговоров Сийярто выступил на пленарной сессии конференции, начав свое выступление на русском языке. Он акцентировал внимание на том, что Венгрия готова стать площадкой для переговоров между Россией и странами Запада. Венгерский министр сообщил, что его страна позитивно оценила известие о состоявшемся телефонном разговоре между президентами США и России, в ходе которого стороны рассмотрели возможность проведения личной встречи. На текущий момент ключевым вопросом остается согласование конкретных дат.