Глава МИД Венгрии не побоялся на русском выступить на конференции в Минске

28 октября 2025 в 14:26
Сийярто заявил во вступительной речи, что его «будут много критиковать»

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто начал свое выступление на Минской международной конференции по евразийской безопасности на русском языке. В эфире телеканала он поблагодарил коллег за приглашение.

Сначала глава МИД поблагодарил за третье приглашение и назвал это большой честью. «Конечно, меня будут много критиковать за мое участие, но ситуация в глобальной безопасности настолько плоха, что я должен быть здесь сегодня», — сказал Сийярто на концеренции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не сможет отказаться от российской нефти, так как смотрит на вопрос поставок энергоресурсов реалистично. Он отметил, что нужно к вопросу поставок энергоресурсов, таких как нефть и газ, подходить реалистично, так как «политикой невозможно отапливать дома».

