Глава МИД Венгрии не побоялся на русском выступить на конференции в Минске

Сийярто заявил во вступительной речи, что его «будут много критиковать» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто начал свое выступление на Минской международной конференции по евразийской безопасности на русском языке. В эфире телеканала он поблагодарил коллег за приглашение.

Сначала глава МИД поблагодарил за третье приглашение и назвал это большой честью. «Конечно, меня будут много критиковать за мое участие, но ситуация в глобальной безопасности настолько плоха, что я должен быть здесь сегодня», — сказал Сийярто на концеренции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».