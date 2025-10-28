Сийярто высказался о сроках встречи Путина и Трампа в Будапеште

Сийярто подчеркнул, что диалог между РФ и США крайне важен Фото: Роман Наумов © URA.RU

Венгрия с большим энтузиазмом восприняла новости о телефонном разговоре между президентами России и США, в ходе которого обсуждалась перспектива личной встречи. На сегодняшний день главным вопросом остается определение сроков. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Мы с большой надеждой ожидали, когда президент (США Дональд) Трамп и президент (РФ Владимир) Путин поговорили по телефону и объявили о возможности проведения мирного саммита. <...> Вопрос в сроках и вопрос в содержании», — сказал Сийярто в ходе третьей Минской международной конференции по вопросам евразийской безопасности. Министр подчеркнул: «Мы рады принять такой саммит». По его словам, ни Москва, ни Вашингтон не отказались от идеи переговоров.