Переходы закроют: в Перми пешеходам придется переезжать на автобусе через оживленную трассу
Машинам закроют проезд
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В Перми ночами по шоссе Космонавтов будут перевозить огромные грузы. Из-за это участок трассы будут перекрывать. Также закроют надземные пешеходные переходы.
«Вводятся временные ограничения движения на шоссе Космонавтов от Гляденовского тракта до Гамовского тракта. С 29 октября по 3 декабря в ночное время (с 23:00 до 05:00) на участке будет осуществляться перевозка крупногабаритного промышленного оборудования», — сообщает министерство транспорта Пермского края.
В сообщении уточняется, что выезжать техника будет с Гляденовского переулка, а повернув на лево, продолжит движение по шоссе. Чтобы тягач смог безопасно повернуть, на 10 минут движение по шоссе Космонавтов в обоих направлениях полностью перекроют. После того как машина повернет, движение в сторону аэропорта восстановят по всем полосам, а в сторону города транспорт будет двигаться только по одной полосе.
Что касается пешеходов, то им запретят пользоваться надземными переходами в районе автобусных остановок «Ванюки» и «Ясыри». Через шоссе придется не переходить, а переезжать. Для этого будут курсировать бесплатные микроавтобусы с интервалом 10 минут.
