Переходы закроют: в Перми пешеходам придется переезжать на автобусе через оживленную трассу

Машинам закроют проезд Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми ночами по шоссе Космонавтов будут перевозить огромные грузы. Из-за это участок трассы будут перекрывать. Также закроют надземные пешеходные переходы.

«Вводятся временные ограничения движения на шоссе Космонавтов от Гляденовского тракта до Гамовского тракта. С 29 октября по 3 декабря в ночное время (с 23:00 до 05:00) на участке будет осуществляться перевозка крупногабаритного промышленного оборудования», — сообщает министерство транспорта Пермского края.

В сообщении уточняется, что выезжать техника будет с Гляденовского переулка, а повернув на лево, продолжит движение по шоссе. Чтобы тягач смог безопасно повернуть, на 10 минут движение по шоссе Космонавтов в обоих направлениях полностью перекроют. После того как машина повернет, движение в сторону аэропорта восстановят по всем полосам, а в сторону города транспорт будет двигаться только по одной полосе.

Продолжение после рекламы