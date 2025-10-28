Финансирование конкурсов для водителей транспорта в Перми продлят на год
Финансирование конкурса запланировано до 31 декабря 2026 года
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Депутаты Пермской городской Думы единогласно поддержали продление финансирования конкурсов профмастерства для водителей общественного транспорта. Срок действия расходного обязательства установлен до 31 декабря 2026 года.
«Предложения экспертов учтены решениями двух комитетов. По результатам рассмотрения комитеты приняли решение поддержать и рекомендовать думе принять проект. Прошу поддержать», — сообщил содокладчик по вопросу и депутат Максим Спиридонов. Всеми присутствующими депутатами проект был поддержан единогласно.
В 2024 году власти Перми решили проводить конкурсы профмастерства для водителей общественного транспорта. В сентябре в Перми впервые выбрали лучшего водителя автобуса. В мэрии предложили продлить финансирование конкурсов сразу до 2028 года, однако эксперты сочли эту инициативу преждевременной. В то же время обсуждается возможность проведения аналогичных мероприятий и для других работников транспортной отрасли.
