Финансирование конкурсов для водителей транспорта в Перми продлят на год

«Предложения экспертов учтены решениями двух комитетов. По результатам рассмотрения комитеты приняли решение поддержать и рекомендовать думе принять проект. Прошу поддержать», — сообщил содокладчик по вопросу и депутат Максим Спиридонов. Всеми присутствующими депутатами проект был поддержан единогласно.

В 2024 году власти Перми решили проводить конкурсы профмастерства для водителей общественного транспорта. В сентябре в Перми впервые выбрали лучшего водителя автобуса. В мэрии предложили продлить финансирование конкурсов сразу до 2028 года, однако эксперты сочли эту инициативу преждевременной. В то же время обсуждается возможность проведения аналогичных мероприятий и для других работников транспортной отрасли.