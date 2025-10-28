Новая жизнь беспризорника Хантера: как журналист URA.RU взяла из приюта собаку

Месяц назад у бездомного пермского пса Хантера появилась настоящая семья Фото: Ульяна Дерюшева

Сегодня в Перми работают четыре официально зарегистрированных приюта для безнадзорных собак. Два из них являются муниципальными, остальные находятся в ведении частных организаций. Забрать домой из приюта животное могут все желающие, но далеко не каждый знает, какие документы нужно иметь при себе, а также что необходимо учитывать во время заполнения договора о передаче питомца. Журналист URA.RU все это проверила на себе, решив вместе со своим молодым человеком взять из приюта щенка. Подробности — в материале агентства.

Разочарование в «Собачьем сердце»: доброе начало с горьким послевкусием

Поиск начался с одного из самых известных в Перми приютов — «Собачье сердце». Но уже на входе мы почувствовали себя лишними: нас никто не встретил и не предложил помощь. В результате бродили по территории, чувствуя неловкость и беспокойство.

Картина была неутешительной: грязь, вольеры, где в тесноте сидели по 4-5 собак, и почти полное отсутствие волонтеров. По территории свободно гуляли животные, а их реакция на незнакомых людей была непредсказуемой. Один пес открыто проявлял агрессию, в результате сотрудникам приюта приходилось его постоянно успокаивать. Шокировала встреча с больной собакой. Возник вопрос — какова эпидемиологическая обстановка в приюте, если такие животные содержатся среди остальных?

Собаки, с которыми нам удалось погулять, выглядели так, будто их только что подобрали с улицы. Завершающим штрихом, перечеркнувшим все желание остаться, стали сотрудники, курившие прямо около вольеров со щенками. Мы уехали с тяжелым сердцем и чувством, что в таком хаосе выбирать друга для семьи невозможно.

Верхнемуллинский приют: чистота и человеческое отношение

Многие собаки в муниципальном приюте содержатся в клетках поодиночке Фото: Владимир Жабриков





Следующей точкой нашего маршрута стал Верхнемуллинский муниципальный приют. Контраст был разительным с первых секунд. Нас ждали, встретили и проводили на территорию, куда просто так не попасть — вход осуществляется строго через КПП с турникетом. Это сразу создало ощущение порядка и безопасности.

Да, вольеры здесь не такие просторные, как хотелось бы, но в них идеальная чистота и живут лишь по 2-3 собаки, а многие и вовсе содержатся в одиночестве. Животные, с которыми мы погуляли, были ухоженными и чистыми. Нас сопровождала куратор — невероятно милая и вовлеченная женщина, которая подробно рассказала о каждой собаке, ее характере, а также работе приюта в целом. Единственный минус — расположение учреждения вблизи оживленной дороги, что делает выгул животных не самым удобным. Но это меркло на фоне общей атмосферы.

Бюрократия без паники: какие документы необходимы

Этот этап многих пугает, но в хорошем месте все прозрачно и просто. Верхнемуллинский приют подошел к вопросу ответственно. Вот что нужно знать будущему хозяину:

Здоровье собаки. Все собаки должны быть кастрированы/стерилизованы и иметь обязательную прививку от бешенства. Это огромный плюс, который снимает с нового владельца сразу несколько крупных забот и финансовых трат.

Все собаки должны быть кастрированы/стерилизованы и иметь обязательную прививку от бешенства. Это огромный плюс, который снимает с нового владельца сразу несколько крупных забот и финансовых трат. Документы для оформления. Единственный необходимый от вас документ — паспорт. Он потребуется для заполнения официального договора о передаче животного. Этот договор защищает обе стороны и гарантирует, что собака попадает в ответственные руки.

Единственный необходимый от вас документ — паспорт. Он потребуется для заполнения официального договора о передаче животного. Этот договор защищает обе стороны и гарантирует, что собака попадает в ответственные руки. Необходимые аксессуары. Заранее приобретите ошейник, поводок и намордник. Для крупной собаки это обязательно.

Заранее приобретите ошейник, поводок и намордник. Для крупной собаки это обязательно. Важный финальный шаг. После того как вы забрали собаку, обязательно съездите к ветеринару. Он проведет общий осмотр, оценит состояние животного, поставит недостающие комплексные прививки и оформит новый ветпаспорт, куда внесет все данные.

Новая жизнь: как Хантер стал частью нашей семьи

Месяц назад Хантер обрел новый дом Фото: Ульяна Дерюшева





Наш выбор пал на 10-месячного щенка по кличке Хантер. Нас подробно проконсультировали, дали на подписание договор и… довезли до дома вместе с собакой! Это окончательно убедило в том, что люди в приюте действительно переживают за подопечных.

Хантер живет с нами уже почти месяц. Он прошел период адаптации, почти подружился с ревнивой таксой и котенком, и теперь это — полноценный член нашей веселой и немного разношерстной семьи. Он напоминает нам, что второй шанс есть у каждого, а правильный выбор начинается не с породы или размера, а с места, где царит порядок и любовь.

Испытание бытом: первые дни Хантера в новой семье

Первые дни Хантера в квартире были временем взаимного изучения. Десять месяцев — это еще не взрослая собака, а подросток, полный энергии и не до конца понимающий правила. Наша такса Маня, хранительница домашнего уклада с семилетним стажем, первые несколько дней демонстративно игнорировала «выскочку». А котенок Шаньга боялась великана и пряталась по углам.

Самым большим вызовом стал не характер Хантера (он оказался удивительно добрым и контактным), а его неуемная энергия и отсутствие манер. Прожив какое-то время в приюте, он отвык от городского комфорта: ходил в туалет дома, прятался под кровать и пытался залезть на стол. Мы, как могли, старались восполнить пробелы в его воспитании.

Ключевым моментом стало установление режима. Длинные, активные прогулки утром и вечером стали нашим спасением. Они не только помогали растрачивать его молодую энергию, но и стремительно сближали нас. На этих прогулках мы учили Хантера простым командам, а он учил нас терпению.

Знакомство стаи: как подружить таксу, кота и крупную собаку

Такса Маня не сразу приняла нового члена семьи Фото: Ульяна Дерюшева





Мы не форсировали события. Знакомство с другими домашними животными происходило постепенно. Сначала давали им обнюхать вещи друг друга, затем ненадолго позволяли контактировать друг с другом под бдительным присмотром. Хантер, к счастью, оказался дружелюбным. Он с любопытством обнюхивал таксу и с удивлением наблюдал за кошачьими проделками.

Переломный момент наступил через неделю. Такса, видя, что большой и неуклюжий щенок не представляет угрозы ее авторитету, перестала проявлять агрессию. Пока они едят из мисок в разных углах кухни, но уже могут вместе лежать на диване. А Шаньга, поняв, что ее не тронут, спустилась с высоты и теперь периодически вылизывает Хантеру ухо.

Советы тем, кто хочет взять собаку из приюта

Спустя почти месяц мы можем с уверенностью сказать: это была правильное, хоть и непростое решение. Наш опыт позволил сформулировать несколько советов для будущих хозяев приютских собак.

Выбирайте приют. Атмосфера, чистота и профессионализм сотрудников — главный показатель. Если вам некомфортно и неуютно, скорее всего, условия содержания животных там далеки от идеала.

Атмосфера, чистота и профессионализм сотрудников — главный показатель. Если вам некомфортно и неуютно, скорее всего, условия содержания животных там далеки от идеала. Не пугайтесь уже подросших щенков. Хантер сейчас 10 месяцев и это идеальный возраст. Основные страхи собаки уже позади, но характер еще очень гибкий, питомец легко обучается и привязывается к новым хозяевам.

Хантер сейчас 10 месяцев и это идеальный возраст. Основные страхи собаки уже позади, но характер еще очень гибкий, питомец легко обучается и привязывается к новым хозяевам. Будьте готовы к периоду адаптации. Собаке, особенно жившей в клетке, нужно время, чтобы понять, что теперь у нее другой дом. Терпение, режим и последовательность — ваши главные инструменты.

Собаке, особенно жившей в клетке, нужно время, чтобы понять, что теперь у нее другой дом. Терпение, режим и последовательность — ваши главные инструменты. Слушайте кураторов. В хороших приютах сотрудники знают о собаках все. Их рассказ о характере, привычках и страхах животного бесценен для успешной адаптации

В хороших приютах сотрудники знают о собаках все. Их рассказ о характере, привычках и страхах животного бесценен для успешной адаптации Не сдавайтесь после первого провала. Неудачная поездка в первый приют могла нас остановить, но мы продолжили поиски и не прогадали

Продолжение после рекламы

Хантер перестал быть просто «собакой из приюта». Теперь он просто наш пес — немного неуклюжий, безумно преданный и бесконечно благодарный. Он напоминает, что настоящее счастье часто ждет там, где ты даешь кому-то еще один шанс. И мы ни на секунду не жалеем, что именно ему подарили новую жизнь.