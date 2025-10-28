Пермского людоеда Малышева, в доме которого нашли труп, забрали на допрос

малышева допросят правоохранительные органы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Правоохранительные органы доставили пермского людоеда Михаила Малышева на допрос после обнаружения тела мужчины в его квартире. Об этом сообщает telegram-канал Baza. По сведениям канала, погибший был соседом Малышева, а тело пролежало в квартире несколько дней до обнаружения.

«Речь идет о 59-летнем Михаиле Малышеве. В его квартире в Кировском районе Перми обнаружили тело пожилого мужчины. Сейчас силовики забрали Малышева на допрос», — сообщает telegram-канал Baza.