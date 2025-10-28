Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пермского людоеда Малышева, в доме которого нашли труп, забрали на допрос

28 октября 2025 в 23:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
малышева допросят правоохранительные органы

малышева допросят правоохранительные органы

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Правоохранительные органы доставили пермского людоеда Михаила Малышева на допрос после обнаружения тела мужчины в его квартире. Об этом сообщает telegram-канал Baza. По сведениям канала, погибший был соседом Малышева, а тело пролежало в квартире несколько дней до обнаружения.

«Речь идет о 59-летнем Михаиле Малышеве. В его квартире в Кировском районе Перми обнаружили тело пожилого мужчины. Сейчас силовики забрали Малышева на допрос», — сообщает telegram-канал Baza.

Ранее Следственный комитет начал проверку после обнаружения тела мужчины 1955 года рождения в доме, где проживает Малышев. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, проводят экспертизу и допрашивают возможных очевидцев, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал