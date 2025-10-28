Депутаты прокатились на новом автобусе-гармошке Фото: Размик Закарян © URA.RU

Депутаты Пермской городской Думы провели выездное заседание в автобусе-гармошке. Они проверили на практике работу общественного транспорта в рамках «Часа депутата». По словам спикера гордумы Дмитрия Малютина, выбранный формат — это эксперимент, не имеющий аналогов в России.

«Мы единственные в России проводим „Час депутата“, и тем более совмещаем теоретическую часть с практической. Это интересно и полезно. Вопросы развития общественного транспорта находятся на особом контроле депутатского корпуса с момента запуска транспортной реформы», — подчеркнул Дмитрий Малютин.

Депутаты лично проехали по городскому маршруту на новом автобусе-гармошке, чтобы оценить качество обслуживания и работу транспорта. После этого делегация посетила депо МУП «Пермгорэлектротранс», где для народных избранников провел экскурсию генеральный директор предприятия Александр Дробаха. Предложение рассмотреть вопрос работы общественного транспорта на маршрутах города поступило от депутата Антона Мелюхина на заседании комитета по экономическому развитию гордумы в сентябре.

