Глава Александровска на фоне вражды с прокуратурой ликвидирует гимназию своего давнего недруга

Глава Александровска Пермского края Ольга Белобаржевская решила ликвидировать Гимназию №1 (МБОУ), которой руководила ее давний недруг, экс-депутат местной думы Марина Зимина. Учреждение перестанет существовать как юридическое лицо, и будет присоединено к Первой городской школе (МБОУ «Базовая средняя общеобразовательная школа №1»). Это следует из распоряжения, подписанного Белобаржевской.

«Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение „БСОШ №1“, путем присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения „Гимназия“. Установить, что: бюджетное общеобразовательное учреждение „Гимназия“ прекращает деятельность после реорганизации», — сказано в документе. Трудовые договоры с работниками Гимназии №1, которые не захотят работать после реорганизации, будут расторгнуты. Руководству учреждения поручено уведомить об этом педагогический состав. Белобаржевская на звонок корреспондента агентства не ответила, редакция направила информационный запрос в мэрию, ответ на него ожидается.

URA.RU рассказывало, что на фоне длительного конфликта между Белобаржевской и Зиминой, последняя лишилась руководящей должности. Не согласившись с решением учредителя (администрации Александровска), Зимина обратилась в суд, который встал на ее сторону. Однако в трудоустройстве в Гимназию №1 ей все равно отказали.

