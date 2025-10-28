Что известно о пермском людоеде Малышеве, в доме которого нашли труп

Малышев был освобожден в 2022 году Фото: Илья Московец © URA.RU

В жилом доме в микрорайоне Закамск города Перми, где после освобождения поселился Михаил Малышев, известный как «пермский людоед», обнаружено тело мужчины. Напомним, что в 2022 году Малышев освободился из мест лишения свободы и вернулся в свою квартиру. Подробнее о биографии Михаила Малышева, а также деталях совершенных им преступлений, читайте в материале URA.RU.

Детство и юность будущего людоеда

Малышев родился 31 октября 1965 года. Его детство прошло в полной семье с родителями, которые вели законопослушный образ жизни. С ранних лет он занимался игрой на скрипке, однако был вынужден оставить музыку из-за травмы руки.

Развод родителей стал серьезным потрясением для будущего преступника. В подростковом возрасте Малышев страдал от лишнего веса и часто становился объектом травли со стороны сверстников. В этот период он начал убивать бездомных животных. В 1980 году его задержали за издевательства над кошками и собаками, а после поставили на учет. Завершив учебу в школе, Малышев поступил училище, а затем был призван на военную службу.

Продолжение после рекламы

Первые жертвы Малышева

Работая на одном из заводов Перми, Малышев завел знакомство с сиротой, которого впоследствии приютил, а также познакомился с девушкой, решившей переехать к нему жить. Малышев удерживал девушку в неволе, подвергал ее и своего знакомого сироту насилию. Первой жертвой Малышева стала 16-летняя студентка колледжа. В квартиру девушку заманила его сожительница. Мужчина изнасиловал студентку, а после того как она начала умолять о пощаде и упоминать полицию, убил ее, нанеся удары топором.

Тело погибшей было расчленено Малышевым, его сожительницей и сиротой. Из человеческой плоти они изготовили фарш, который использовали для приготовления котлет и пельменей. У сожительницы случился нервный срыв, после чего Малышев жестоко избил ее и откусил часть носа, которую тут же съел. Останки убитой студентки Малышев поместил в мешок и выбросил в реку Кама. Спустя некоторое время они были обнаружены, однако подозрение в совершении преступления тогда пало на другого человека.

Как нашли преступника-людоеда

Еще одной жертвой стал знакомый Малышева. Мужчину пригласили в гости для совместного употребления алкоголя. Вечером между гостем, Малышевым и его сожительницей произошел конфликт, в ходе которого Малышев нанес знакомому несколько ударов топором по голове. Затем погибшего расчленили, а его останки выбросили за гаражами.

Малышеву присудили 25 лет заключения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция пришла к Малышеву, так как убитый им молодой человек кому-то успел рассказать, к кому пошел в гости. В ходе обыска было обнаружено свыше 600 килограммов мяса неустановленного происхождения, а также пакеты с частями человеческих тел. В 2000 году суд приговорил Малышева к 25 годам лишения свободы. Однако, учитывая длительное пребывание в следственном изоляторе, срок освобождения был назначен на октябрь 2022 года. В исправительной колонии строгого режима, где он отбывал наказание, Малышев практически ни с кем не поддерживал контактов и не подавал прошений о досрочном освобождении.

Жизнь после освобождения

Михаил Малышев вышел на свободу в 2022 году. После освобождения людоед поселился в своей квартире в микрорайоне Закамск в Перми. Он там проживает с матерью. Жителей дома, куда вернулся Малышев не устраивало такое соседство, и они собирали подписи, чтобы его выселить, но у них ничего не получилось.

После долгих поисков работы Малышев трудоустроился в приют для бездомных животных, где занимался уборкой вольеров для собак. Там он строил будки для животных, убирал территорию и готовил еду для своих подопечных.

Продолжение после рекламы

В доме людоеда Малышева нашли труп

В Перми сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ начали проверку в связи с обнаружением тела мужчины в жилом доме, где после выхода из колонии проживал Малышев. Погибшим оказался мужчина, родившийся в 1955 году. Мужчины якобы вместе распивали спиртное.