Власти Перми рассказали о планах по борьбе с «зайцами» в транспорте

В Перми доля безбилетников в транспорте за 2025 год снизилась на 3,9%, а поступления от штрафов выросли почти в три раза. Об этом сообщил замглавы города Дмитрий Галиханов на заседании Пермской городской думы.

«Доля безбилетных пассажиров за девять месяцев 2025 года на 3,9% снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления от штрафов за безбилетный проезд за это время выросли с 13 до 35 млн рублей. На это повлияли мероприятия, направленные на повышение культуры оплаты проезда», — подчеркнул Галиханов.

Чиновник также отметил, что в автобусах увеличили количество валидаторов и QR-кодов и запустили оплату через СБП и Bluetooth. Ответственность за неавторизованные транзакции теперь несут перевозчики, а работа валидаторов находится под постоянным наблюдением. На маршрутах, где особенно часто фиксировался безбилетный проезд, регулярно проводятся рейды.

Для повышения безопасности установлены «тревожные кнопки», централизована административная комиссия по рассмотрению дел о безбилетном проезде. В транспорте уже внедрен сервис отображения количества безбилетных пассажиров. Аналогичная функция тестируется в приложении контролеров. В 2026 году запланированы расширение штата контролеров на 15 человек, привлечение МФЦ к выдаче транспортных карт, организация пополнения через банкоматы и сервисы банка ВТБ, а также дополнительное информирование пассажиров.