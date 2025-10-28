Власти Перми рассказали о планах по борьбе с «зайцами» в транспорте
Поступления от штрафов за безбилетный проезд в 2025 году выросли до 35 млн рублей.
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
В Перми доля безбилетников в транспорте за 2025 год снизилась на 3,9%, а поступления от штрафов выросли почти в три раза. Об этом сообщил замглавы города Дмитрий Галиханов на заседании Пермской городской думы.
«Доля безбилетных пассажиров за девять месяцев 2025 года на 3,9% снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления от штрафов за безбилетный проезд за это время выросли с 13 до 35 млн рублей. На это повлияли мероприятия, направленные на повышение культуры оплаты проезда», — подчеркнул Галиханов.
Чиновник также отметил, что в автобусах увеличили количество валидаторов и QR-кодов и запустили оплату через СБП и Bluetooth. Ответственность за неавторизованные транзакции теперь несут перевозчики, а работа валидаторов находится под постоянным наблюдением. На маршрутах, где особенно часто фиксировался безбилетный проезд, регулярно проводятся рейды.
Для повышения безопасности установлены «тревожные кнопки», централизована административная комиссия по рассмотрению дел о безбилетном проезде. В транспорте уже внедрен сервис отображения количества безбилетных пассажиров. Аналогичная функция тестируется в приложении контролеров. В 2026 году запланированы расширение штата контролеров на 15 человек, привлечение МФЦ к выдаче транспортных карт, организация пополнения через банкоматы и сервисы банка ВТБ, а также дополнительное информирование пассажиров.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми готовят обновление мобильного приложения «Пермский транспорт». В нем запустят виртуальный льготный проездной, внедрят функцию ID-семья и оплату через СМС, обновят интерфейс.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!