Начальник следственного отдела СКР останется в пермском СИЗО

Руководитель следственного отдела СКР в Чайковском Чепкасов останется в СИЗО
28 октября 2025 в 16:21
Павел Чепкасов обвиняется в превышении должностных полномочий

Фото: Сергей Русанов

Руководитель следственного отдела СКР в Чайковском Пермского края Павел Чепкасов останется в СИЗО. Он пытался смягчить себе меру пресечения, но в Пермском краевом суде оставили в силе решение первой инстанции, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«В удовлетворении апелляционной жалобы Павла Чепкасова отказать. Меру пресечения оставить в виде заключения под стражей», — озвучила свое решение судья Светлана Черенева.

Чепкасов обвиняется в превышении должностных полномочий и подделке следственных документов. Он просил назначить ему на время расследования запрет определенных действий, но Дзержинский районный суд отправил его в СИЗО, а вышестоящая инстанция оставила это решение в силе. Ранее подчиненный Чепкасова Станислав Зуев был осужден за получение взятки и отправлен в колонию строго режима, а также лишен звания майора. 

