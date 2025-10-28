Начальник следственного отдела СКР останется в пермском СИЗО

Руководитель следственного отдела СКР в Чайковском Пермского края Павел Чепкасов останется в СИЗО. Он пытался смягчить себе меру пресечения, но в Пермском краевом суде оставили в силе решение первой инстанции, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Чепкасов обвиняется в превышении должностных полномочий и подделке следственных документов. Он просил назначить ему на время расследования запрет определенных действий, но Дзержинский районный суд отправил его в СИЗО, а вышестоящая инстанция оставила это решение в силе. Ранее подчиненный Чепкасова Станислав Зуев был осужден за получение взятки и отправлен в колонию строго режима, а также лишен звания майора.