Стало известно, какой магазин займет помещение отдела Terranova в пермском ТРК

Это будет пятый отдел сети магазинов канцтоваров в Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми готовится к открытию пятый магазин канцтоваров «Офисмаг». Он будет расположен на месте отдела Terranova в пермском ТРЦ «Столица». Такая информация опубликована в онлайн-справочнике 2ГИС.

«Магазин „Офисмаг“. Скоро открытие», — сказано в сообщении.