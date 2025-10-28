Стало известно, какой магазин займет помещение отдела Terranova в пермском ТРК
В пермском ТРК на месте Terranova появится «Офисмаг»
28 октября 2025 в 15:11
Это будет пятый отдел сети магазинов канцтоваров в Перми
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Перми готовится к открытию пятый магазин канцтоваров «Офисмаг». Он будет расположен на месте отдела Terranova в пермском ТРЦ «Столица». Такая информация опубликована в онлайн-справочнике 2ГИС.
«Магазин „Офисмаг“. Скоро открытие», — сказано в сообщении.
На баннере, размещенном на входе в отдел, сказано, что в магазин сейчас набирают персонал. О закрытии Terranova стало известно в апреле 2025 года. Это была единственная торговая точка сети в Перми.
