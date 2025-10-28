Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Бизнес

Стало известно, какой магазин займет помещение отдела Terranova в пермском ТРК

В пермском ТРК на месте Terranova появится «Офисмаг»
28 октября 2025 в 15:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Это будет пятый отдел сети магазинов канцтоваров в Перми

Это будет пятый отдел сети магазинов канцтоваров в Перми

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми готовится к открытию пятый магазин канцтоваров «Офисмаг». Он будет расположен на месте отдела Terranova в пермском ТРЦ «Столица». Такая информация опубликована в онлайн-справочнике 2ГИС.

«Магазин „Офисмаг“. Скоро открытие», — сказано в сообщении.

На баннере, размещенном на входе в отдел, сказано, что в магазин сейчас набирают персонал. О закрытии Terranova стало известно в апреле 2025 года. Это была единственная торговая точка сети в Перми.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал