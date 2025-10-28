В Перми водителям-курьерам обещают зарплату до 190 тысяч рублей
Фиксируется сезонный рост спроса на курьеров
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Водители-курьеры в логистических компаниях Перми в октябре 2025 года могут рассчитывать на заработок от 95 до 190 тысяч рублей в месяц. Наиболее востребованы водители с опытом не менее двух лет, правами категории В и без случаев лишения водительских прав. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob.
«Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в октябре 2025 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию водителя-курьера в логистических компаниях. Зарплатный „потолок“ для водителей-курьеров достиг 190 тысяч рублей в месяц в Перми», — сообщают аналитики платформы. Эксперты объясняют рост доходов сезонной активностью и сохраняющимся спросом на быструю доставку.
По данным SuperJob, за неделю число вакансий курьеров в городе выросло на 12%. Аналитики подчеркивают, что несмотря на общее снижение числа вакансий по стране за год на 16%, в сфере доставки этот показатель составил лишь 11%. Среднемесячный заработок автокурьеров за прошедшие 12 месяцев увеличился на 23%. В числе ключевых требований к кандидатам работодатели называют уверенное вождение, знание правил дорожного движения и городской карты, а также положительный прошлый опыт без дисциплинарных взысканий.
