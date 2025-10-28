В Перми водителям-курьерам обещают зарплату до 190 тысяч рублей

Фиксируется сезонный рост спроса на курьеров Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Водители-курьеры в логистических компаниях Перми в октябре 2025 года могут рассчитывать на заработок от 95 до 190 тысяч рублей в месяц. Наиболее востребованы водители с опытом не менее двух лет, правами категории В и без случаев лишения водительских прав. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob.

«Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в октябре 2025 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию водителя-курьера в логистических компаниях. Зарплатный „потолок“ для водителей-курьеров достиг 190 тысяч рублей в месяц в Перми», — сообщают аналитики платформы. Эксперты объясняют рост доходов сезонной активностью и сохраняющимся спросом на быструю доставку.