В доме пермского людоеда Михаила Малышева нашли труп

В Перми, в доме, где после освобождения из колонии поселился людоед Михаил Малышев, обнаружили тело человека. В анонимных telegram-каналах сообщают, что труп найден именно в квартире Малышева. Журналисты 59.ru на месте заметили во дворе дома машины полиции и ритуальной службы. В Следственном комитете URA.RU сообщили, что выясняют обстоятельства гибели мужчины.

Михаил Малышев вышел на свободу в 2022 году. После освобождения людоед поселился в своей квартире в микрорайоне Закамск в Перми. Он там проживает с матерью. Жителей дома, куда вернулся Малышев не устраивало такое соседство, и они собирали подписи, чтобы его выселить, но у них ничего не получилось. После долгих поисков работы Малышев трудоустроился в приют для бездомных животных, где занимался уборкой вольеров для собак. Подробно о судьбе Малышева и его преступлениях URA.RU писало здесь.