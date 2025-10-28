В доме пермского людоеда Михаила Малышева нашли труп
О личности умершего не сообщается
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми, в доме, где после освобождения из колонии поселился людоед Михаил Малышев, обнаружили тело человека. В анонимных telegram-каналах сообщают, что труп найден именно в квартире Малышева. Журналисты 59.ru на месте заметили во дворе дома машины полиции и ритуальной службы. В Следственном комитете URA.RU сообщили, что выясняют обстоятельства гибели мужчины.
«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели мужчины в Кировском районе города Перми», — коротко пояснили в пресс-службе ведомства. Там не уточнили, найден ли труп именно в квартире Малышева, установлена ли личность умершего.
Михаил Малышев вышел на свободу в 2022 году. После освобождения людоед поселился в своей квартире в микрорайоне Закамск в Перми. Он там проживает с матерью. Жителей дома, куда вернулся Малышев не устраивало такое соседство, и они собирали подписи, чтобы его выселить, но у них ничего не получилось. После долгих поисков работы Малышев трудоустроился в приют для бездомных животных, где занимался уборкой вольеров для собак. Подробно о судьбе Малышева и его преступлениях URA.RU писало здесь.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!