В Перми почтут память жертв политических репрессий
День памяти жертв политических репрессий отмечают 30 октября
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В Перми 30 октября отметят День памяти жертв политических репрессий. В городе пройдут панихида, лекции, кинопоказ, возложение цветов. Программу опубликовал музей истории политрепресий «Пермь-36».
«В 10:30 в храме Успения Пресвятой Богородицы Егошихинском кладбище пройдет панихида о безвинно убиенных и безвинно пребывавших в заключении. В 11:00 состоится памятное возложение цветов к Памятнику жертвам политических репрессий», — сообщает музей.
Вечером, в 18:00, историк Сергей Шевырин прочтет лекцию «Неизвестные судьбы заключенных особого конструкторского бюро номер 172». (12+) Он также проведет экскурсию по выставке «Конструкторы победы», которая расположена в библиотеке им. Пушкина. Пермская синематека в «Кристалле» в 19:50 покажет фильм «Варлам Шаламов. Опыт юноши» (12+). Ленту представят режиссер Павел Печенкин и историк Михаил Нечаев.
