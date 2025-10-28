Логотип РИА URA.RU
В Перми почтут память жертв политических репрессий

28 октября 2025 в 19:03
День памяти жертв политических репрессий отмечают 30 октября

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми 30 октября отметят День памяти жертв политических репрессий. В городе пройдут панихида, лекции, кинопоказ, возложение цветов. Программу опубликовал музей истории политрепресий «Пермь-36».

«В 10:30 в храме Успения Пресвятой Богородицы Егошихинском кладбище пройдет панихида о безвинно убиенных и безвинно пребывавших в заключении. В 11:00 состоится памятное возложение цветов к Памятнику жертвам политических репрессий», — сообщает музей.

Вечером, в 18:00, историк Сергей Шевырин прочтет лекцию «Неизвестные судьбы заключенных особого конструкторского бюро номер 172». (12+) Он также проведет экскурсию по выставке «Конструкторы победы», которая расположена в библиотеке им. Пушкина. Пермская синематека в «Кристалле» в 19:50 покажет фильм «Варлам Шаламов. Опыт юноши» (12+). Ленту представят режиссер Павел Печенкин и историк Михаил Нечаев.

