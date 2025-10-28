Подозреваемый в убийстве режиссера Сергея Политика заочно арестован

Московский суд принял решение заочно заключить под стражу подозреваемого по делу об убийстве режиссера и оператора Сергея Политика. Как сообщили в столичной прокуратуре, 33-летний мужчина в настоящее время объявлен в розыск. По данным следствия, инцидент произошел 18 октября в одном из подъездов жилого дома в Москве. В ходе возникшей ссоры Сергей Политик применил аэрозольный баллончик против 33-летнего Армена С., после чего последний нанес ему ножевое ранение. В результате полученных травм режиссер был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.