Общество

Рекордный за 17 лет рост числа разыскиваемых отмечен в Курганской области

28 октября 2025 в 22:15
Полиция Курганской области стала чаще объявлять в розыск

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Курганской области зафиксировали рекордный за 17 лет рост числа людей, объявленных в розыск. За девять месяцев 2025 года в регионе искали 931 человека, что на 45% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные МВД России.

«За период с января по сентябрь 2025 года в Курганской области разыскивался 931 человека, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данный прирост является самым большим за 17 лет», — следует из данных МВД России, которые опубликованы на сайте ЕМИСС.

Согласно статистике ведомства, тенденция к увеличению числа разыскиваемых лиц наметилась с 2024 года. Минимальный же показатель за последние годы был зафиксирован в 2023 году, когда в розыске находились 573 человека.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области зарегистрировали самый низкий за 15 лет уровень тяжких и особо тяжких преступлений. С января по август 2025 года зафиксировано 2089 таких случаев — на 5,7% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в МВД России.

