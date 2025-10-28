Рекордный за 17 лет рост числа разыскиваемых отмечен в Курганской области
Полиция Курганской области стала чаще объявлять в розыск
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Курганской области зафиксировали рекордный за 17 лет рост числа людей, объявленных в розыск. За девять месяцев 2025 года в регионе искали 931 человека, что на 45% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные МВД России.
«За период с января по сентябрь 2025 года в Курганской области разыскивался 931 человека, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данный прирост является самым большим за 17 лет», — следует из данных МВД России, которые опубликованы на сайте ЕМИСС.
Согласно статистике ведомства, тенденция к увеличению числа разыскиваемых лиц наметилась с 2024 года. Минимальный же показатель за последние годы был зафиксирован в 2023 году, когда в розыске находились 573 человека.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области зарегистрировали самый низкий за 15 лет уровень тяжких и особо тяжких преступлений. С января по август 2025 года зафиксировано 2089 таких случаев — на 5,7% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в МВД России.
