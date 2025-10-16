В Петербурге арестовали еще музыкантов, которые играли песни иноагентов

Перед судом за выступление с песнями иноагентов в центре Санкт-Петербурга предстали не только певица, известная под псевдонимом Наоко (настоящее имя — Диана Логинова), выступающая со стрит-группой «Стоптайм», но и другие участники коллектива — Владислав и Александр. Об этом сообщили журналисты.
«В Дзержинский районный суд доставили двух молодых людей. По предварительным данным, это гитарист и барабанщик группы „Стоптайм“. Оба скрывали лица от журналистов», — передает издание «Фонтанка».
В объединенной пресс-службе судов подтвердили, что Владиславу и Александру было предъявлено обвинение по той же статье, что и Логиновой, 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, что и солистке группы. Речь идет об организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшей нарушение общественного порядка.
Музыканты организовали выступление вечером 11 октября у станции метро «Площадь Восстания». По сведениям полиции, в исполненных ими песнях содержались противоправные высказывания, а само мероприятие не согласовывалось с городскими властями. Из материалов, представленных суду, следует, что на выступлении присутствовало не менее 70 человек, скопление которых затрудняло передвижение прохожих и доступ в метро.
18-летняя студентка музыкального училища Диана Логинова, выступающая с группой «Стоптайм» под именем Наоко, утверждала, что музыканты не нарушали закон: они лишь исполняли песни и не препятствовали движению граждан. По ее словам, их выступление у метро «Площадь Восстания» носило спонтанный характер. В отношении нее был также составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ за публичную дискредитацию армии. Девушку арестовали на 13 суток. Кроме того, по данным «Фонтанки», существует еще один протокол — о нарушении порядка проведения собрания (часть 3 статьи 20.2 КоАП), в результате которого было затруднено движение пешеходов. Однако официального подтверждения этому факту от правоохранительных органов пока не поступало.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.