В России вырос спрос на трудовых мигрантов из стран дальнего зарубежья

Работодатели в РФ стали чаще нанимать мигрантов из Азии и Африки
Российские работодатели стали активнее привлекать трудовых мигрантов из стран дальнего зарубежья на фоне ужесточения миграционного законодательства в отношении граждан СНГ. Об этом заявила директор международного кадрового агентства «Синергия» Лидия Филатова.

«Все сложнее привозить ближнее зарубежье. Запретов сейчас действительно очень много и будет только больше. Не просто так ввели обязательное знание русского языка для школьников из ближнего зарубежья. Из-за этого мы начали привлекать дальнее зарубежье: Индия, Бангладеш, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Шри-Ланка»,— рассказала госпожа Филатова на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ»

Мигранты из дальнего зарубежья оформляются по квоте, которая на 2025 год составляет 234 тысячи человек. Они закреплены за конкретным работодателем на 2,5-3 года, а разрешение на работу действует 365 дней без необходимости дополнительных документов.

Около 40% таких работников заняты в строительной отрасли. Особенно востребованы выходцы из африканских стран, которые хорошо адаптируются к физическим нагрузкам и сложным климатическим условиям.

Стоимость привлечения одного сотрудника без посредников составляет около 70 тысяч рублей. В ближайшей перспективе Минтруд планирует дополнительно ограничить найм иностранцев в девяти отраслях, включая строительство и торговлю.

Ранее банк России зафиксировал рост интереса отечественного бизнеса к трудовым мигрантам из стран дальнего зарубежья. Такая тенденция наблюдается в последние месяцы, отмечают в финансовом учреждении. Информацию передает издание RT.

