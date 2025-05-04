Трамп заявил, что не собирается баллотироваться на третий срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на третий срок. В интервью NBC News он подчеркнул, что его политическая карьера в качестве президента завершится после его второго срока.
«Я буду президентом восемь лет, я буду президентом два срока. Я всегда считал это очень важным», — сказал Трамп для NBC News. Он также отметил, что хоть ему и поступали настойчивые просьбы баллотироваться снова, он осознает конституционные ограничения, которые не позволяют ему идти на третий срок.
В дополнение к своему заявлению о невозможности третьего срока, Президент США выразил поддержку нескольким восходящим звездам Республиканской партии, которые могут продолжить его политическую линию. Среди упомянутых были вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, которых он описал как ключевых игроков в своей администрации.
Согласно 22-й поправке Конституции США, никто не может занимать должность президента страны более двух сроков. Изменение этого конституционного ограничения представляет собой сложный процесс, который включает в себя получение поддержки двух третей голосов в обеих палатах Конгресса — Палате представителей и Сенате, или двух третей голосов законодательных органов всех штатов. Затем, любые предложенные изменения должны быть ратифицированы не менее чем тремя четвертями штатов.
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