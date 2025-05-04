Трамп заявил, что не собирается баллотироваться на третий срок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп покинет Белый дом в конце своего второго президентского срока
Трамп покинет Белый дом в конце своего второго президентского срока Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на третий срок. В интервью NBC News он подчеркнул, что его политическая карьера в качестве президента завершится после его второго срока.

«Я буду президентом восемь лет, я буду президентом два срока. Я всегда считал это очень важным», — сказал Трамп для NBC News. Он также отметил, что хоть ему и поступали настойчивые просьбы баллотироваться снова, он осознает конституционные ограничения, которые не позволяют ему идти на третий срок. 

В дополнение к своему заявлению о невозможности третьего срока, Президент США выразил поддержку нескольким восходящим звездам Республиканской партии, которые могут продолжить его политическую линию. Среди упомянутых были вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, которых он описал как ключевых игроков в своей администрации.

Согласно 22-й поправке Конституции США, никто не может занимать должность президента страны более двух сроков. Изменение этого конституционного ограничения представляет собой сложный процесс, который включает в себя получение поддержки двух третей голосов в обеих палатах Конгресса — Палате представителей и Сенате, или двух третей голосов законодательных органов всех штатов. Затем, любые предложенные изменения должны быть ратифицированы не менее чем тремя четвертями штатов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на третий срок. В интервью NBC News он подчеркнул, что его политическая карьера в качестве президента завершится после его второго срока. «Я буду президентом восемь лет, я буду президентом два срока. Я всегда считал это очень важным», — сказал Трамп для NBC News. Он также отметил, что хоть ему и поступали настойчивые просьбы баллотироваться снова, он осознает конституционные ограничения, которые не позволяют ему идти на третий срок.  В дополнение к своему заявлению о невозможности третьего срока, Президент США выразил поддержку нескольким восходящим звездам Республиканской партии, которые могут продолжить его политическую линию. Среди упомянутых были вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, которых он описал как ключевых игроков в своей администрации. Согласно 22-й поправке Конституции США, никто не может занимать должность президента страны более двух сроков. Изменение этого конституционного ограничения представляет собой сложный процесс, который включает в себя получение поддержки двух третей голосов в обеих палатах Конгресса — Палате представителей и Сенате, или двух третей голосов законодательных органов всех штатов. Затем, любые предложенные изменения должны быть ратифицированы не менее чем тремя четвертями штатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...