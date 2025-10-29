Более 700 тысяч человек эвакуированы с Кубы из-за урагана «Мелисса»
Ураган «Мелисса» вновь усилился до четвертой категории при приближении к Кубе
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Более 735 тысяч жителей Кубы были вынуждены покинуть свои дома из-за приближения урагана «Мелисса». Об этом сообщил президент республики Мигель Диас-Канель.
«Мы только что уточнили в провинциях меры, принятые в связи с прохождением урагана „Мелисса“. Более 735 тысяч человек эвакуированы, и работы все еще продолжаются», — написал Диас-Канель в соцсети X. По его словам, предстоящая ночь обещает быть крайне тяжелой для острова.
Ураган «Мелисса», который ранее был понижен до третьей категории по шкале Саффира–Симпсона, вновь усилился до четвертой категории при приближении к Кубе. Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) уточнил, что к моменту выхода на побережье провинции Сантьяго-де-Куба максимальная скорость ветра достигала 195 километров в час.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.