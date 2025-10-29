Более 700 тысяч человек эвакуированы с Кубы из-за урагана «Мелисса»

Ураган «Мелисса» вновь усилился до четвертой категории при приближении к Кубе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более 735 тысяч жителей Кубы были вынуждены покинуть свои дома из-за приближения урагана «Мелисса». Об этом сообщил президент республики Мигель Диас-Канель.

«Мы только что уточнили в провинциях меры, принятые в связи с прохождением урагана „Мелисса“. Более 735 тысяч человек эвакуированы, и работы все еще продолжаются», — написал Диас-Канель в соцсети X. По его словам, предстоящая ночь обещает быть крайне тяжелой для острова.