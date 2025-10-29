В Москве на форум о противодействии фейкам съехались участники со всего мира

На форум прибыли участники из более чем 80 стран мира Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Москве стартовал форум «Диалог о фейках 3.0», участие в котором примут представители более 80 стран. Об этом на открытии рассказал гендиректор АНО «Диалог регионы», президент Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак.

«Как бы это пафосно ни звучало, наша глобальная задача — это защитить миллионы и миллиарды людей от той дезинформации, которую они получают и которая влияет на их жизнь», — передает корреспондент URA.RU слова Табака. На форуме будут обсуждать противодействие недостоверной информации — от генеративного ИИ и дипфейков до фейков в науке и образовании — на международном уровне.

Запланированы дискуссии, образовательные сессии и круглые столы. В них примут участие эксперты в области фактчекинга, представители госорганов и международных организаций, СМИ, науки и технологий, а также студенты профильных направлений. Они прибыли из США, КНР, Бразилии, Франции, Испании, Мексики и других стран.

Продолжение после рекламы