Питерскому депутату вызвали «скорую» прямо на заседание, где Беглов представлял бюджет
Депутату стало плохо во время заседания
Фото: Илья Московец © URA.RU
Депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасии Мельниковой стало плохо прямо во время заседания, на котором губернатор Александр Беглов представлял бюджет города. Об этом сообщили журналисты, которые следили за ходом заседания.
«Сегодня на заседании Законодательного собрания Петербурга депутату Анастасии Мельниковой внезапно стало плохо», — передает «КП-Спб». Журналисты уточнили, что депутату понадобилась скорая помощь.
О том, почему Мельниковой стало дурно, пока неизвестно. Медработники вывели Мельникову из зала, ей измерили давление. Губернатор Беглов продолжал озвучивать проект бюджета, заседание не остановили.
