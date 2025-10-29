ВС РФ продолжают уничтожение солдат ВСУ в районе Купянска

За последние сутки в районе Купянска уничтожено 55 солдат ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российская армия продолжает ликвидацию украинских бойцов в районе Купянска Харьковской области. За последние сутки там уничтожено 55 солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны (МО) РФ.

«Продолжается уничтожение группировки ВСУ, окруженной в районе населенного пункта Купянск Харьковской области <…> За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожено до 55 украинских военнослужащих», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале МО.

В военном ведомстве добавили, что в окрестностях города ликвидировано шесть единиц техники, в их числе американский бронеавтомобиль HMMWV. Также ВС РФ пресекли две попытки контратак со стороны ВСУ. В свою очередь, отметили в МО, российские войска в районе Купянска предлагают украинским бойцам отказаться от проведения боевых действий и сдаться в плен. В Минобороны сообщили, что в настоящее время идет поиск варианта, чтобы безопасно вывести из зоны боев 12 человек.

