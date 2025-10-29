ВС РФ продолжают уничтожение солдат ВСУ в районе Купянска
За последние сутки в районе Купянска уничтожено 55 солдат ВСУ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российская армия продолжает ликвидацию украинских бойцов в районе Купянска Харьковской области. За последние сутки там уничтожено 55 солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны (МО) РФ.
«Продолжается уничтожение группировки ВСУ, окруженной в районе населенного пункта Купянск Харьковской области <…> За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожено до 55 украинских военнослужащих», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале МО.
В военном ведомстве добавили, что в окрестностях города ликвидировано шесть единиц техники, в их числе американский бронеавтомобиль HMMWV. Также ВС РФ пресекли две попытки контратак со стороны ВСУ. В свою очередь, отметили в МО, российские войска в районе Купянска предлагают украинским бойцам отказаться от проведения боевых действий и сдаться в плен. В Минобороны сообщили, что в настоящее время идет поиск варианта, чтобы безопасно вывести из зоны боев 12 человек.
Ранее стало известно, что формирования 6-й армии не прекращают наступательные действия с целью замыкания окружения украинских сил в купянском районе Харьковской области. Ранее сообщалось, что группировка «Запад» взяла под контроль переправу через реку Оскол, тем самым блокировав украинские подразделения на данном участке. Аналитики отмечают, что возможная утрата Купянска может стать одним из наиболее ощутимых поражений для ВСУ за последнее время. Подробнее об этом читайте в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
