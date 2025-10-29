Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Образование

Каким репетиторам в ЯНАО платят больше

В ЯНАО занятия с репетитором по точным наукам стоят дороже, чем по гуманитарным
29 октября 2025 в 20:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дороже всего в ЯНАО стоят услуги репетитора по физике

Дороже всего в ЯНАО стоят услуги репетитора по физике

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ЯНАО в сентябре средняя стоимость одного занятия с репетитором по школьной программе составила 1300 рублей. Об этом URA.RU рассказали специалисты платформы «Авито Услуги».

«Дороже всего в городе заниматься с репетиторами по физике: средняя стоимость занятия составляет от 1600 рублей», — отметили специалисты. Второе место занимают репетиторы по математике, которые за час занятий в среднем берут 1400 рублей, далее следуют химия и информатика — от 1300 рублей.

По оценкам «Авито Работы», языковые дисциплины и гуманитарные предметы обходятся жителям ЯНАО немного дешевле. В частности, занятия по русскому и английскому языкам, литературе, истории и обществознанию в среднем стоят от 1200 рублей за одно занятие. Аналитики связывают разницу в ценах с тем, что к преподавателям точных наук в ЯНАО обращаются чаще всего для подготовки к сдаче ЕГЭ и олимпиадам, где необходим более глубокий уровень индивидуальной работы. Помимо этого, на стоимость влияют опыт педагога, наличие профильного образования и успешный опыт подготовки выпускников к итоговой аттестации и поступлению в вузы. Согласно данным площадки, в регионе также растет интерес к дистанционным занятиям, что расширяет возможности для семей из отдаленных населенных пунктов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал