Опыт ЯНАО в решении кадровых вопросов в агропромкомплексе оценили в УрФО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов представил опыт Ямала в решении кадровых вопросов агропромышленного комплекса на Совете при полномочном представителе президента РФ в УрФО. Мероприятие прошло под руководством полпреда Артема Жоги в рамках XIII Межрегиональной агропромышленной выставки. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В отрасли на Ямале трудятся две с половиной тысячи человек, как правило, это представители коренных малочисленных народов. Поддержка АПК носит скорее социальный эффект», — подчеркнул Артюхов.

Губернатор ЯНАО отметил, что в округе разработан комплекс мер по профориентации школьников, целевому привлечению выпускников и выплате подъемных молодым ветеринарам в размере от 500 до 700 тысяч рублей. Ключевым образовательным центром выступает Ямальский многопрофильный колледж, возглавляющий национальный рейтинг Минтруда России по направлению «Сельское хозяйство».

