Опыт ЯНАО в решении кадровых вопросов в агропромкомплексе оценили в УрФО
Молодежь Ямала активно привлекают в агропромкомплекс округа
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов представил опыт Ямала в решении кадровых вопросов агропромышленного комплекса на Совете при полномочном представителе президента РФ в УрФО. Мероприятие прошло под руководством полпреда Артема Жоги в рамках XIII Межрегиональной агропромышленной выставки. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«В отрасли на Ямале трудятся две с половиной тысячи человек, как правило, это представители коренных малочисленных народов. Поддержка АПК носит скорее социальный эффект», — подчеркнул Артюхов.
Губернатор ЯНАО отметил, что в округе разработан комплекс мер по профориентации школьников, целевому привлечению выпускников и выплате подъемных молодым ветеринарам в размере от 500 до 700 тысяч рублей. Ключевым образовательным центром выступает Ямальский многопрофильный колледж, возглавляющий национальный рейтинг Минтруда России по направлению «Сельское хозяйство».
Для закрепления молодых специалистов в сельской местности действует программа «Комплексное развитие сельских территорий», позволяющая оформить жилье в собственность после пяти и десяти лет работы. Также работодатели отрасли компенсируют аренду жилья, проезд, проживание и выплачивают заработную плату студентам-практикантам. В регионе активно организуются профориентационные занятия в школах и вузах, проводятся мастер-классы и летние стажировки на агропредприятиях, что способствует привлечению молодежи в отрасль.
