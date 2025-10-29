Губернатор ЯНАО Артюхов оценил оригинальные продукты в Екатеринбурге. Видео
Губернатор Ямала Артюхов попробовал сублимированное мороженое на «Агропром Урал»
29 октября 2025 в 21:30
Артюхов прибыл в Екатеринбург на выставку «Агропром Урал»
Фото: Илья Московец © URA.RU
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов оценил сублимированное мороженое, которое попробовал на XIII Межрегиональной агропромышленной выставки «Агропром Урал» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».
«Очень вкусно», — прокомментировал образцы сублимированного мороженого и клубники Артюхов. На дегустации была представлена сублимированная клубника, а также ванильное и клубничное сублимированное мороженое.
