Общество

Губернатор ЯНАО Артюхов оценил оригинальные продукты в Екатеринбурге. Видео

Губернатор Ямала Артюхов попробовал сублимированное мороженое на «Агропром Урал»
29 октября 2025 в 21:30
Артюхов прибыл в Екатеринбург на выставку «Агропром Урал»

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов оценил сублимированное мороженое, которое попробовал на XIII Межрегиональной агропромышленной выставки «Агропром Урал» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

«Очень вкусно», — прокомментировал образцы сублимированного мороженого и клубники Артюхов. На дегустации была представлена сублимированная клубника, а также ванильное и клубничное сублимированное мороженое.

