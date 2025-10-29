Артюхов прибыл в Екатеринбург на выставку «Агропром Урал»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов оценил сублимированное мороженое, которое попробовал на XIII Межрегиональной агропромышленной выставки «Агропром Урал» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

«Очень вкусно», — прокомментировал образцы сублимированного мороженого и клубники Артюхов. На дегустации была представлена сублимированная клубника, а также ванильное и клубничное сублимированное мороженое.