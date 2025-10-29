Литва закрывает границу с Беларусью на месяц
Ранее власти Литвы приняли решение временно закрыть КПП на границе с Беларусью
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Литва на месяц полностью закрывает автомобильную границу с Беларусью. Об этом сообщает литовский кабинет министров.
«Безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства, поэтому необходимо закрыть границу с Беларусью, откуда исходят определенные угрозы», — заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене на заседании литовского правительства. Ее слова передает ТАСС.
Ранее власти Литвы приняли решение временно закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью. По информации агентства Reuters, литовская сторона закрыла оба КПП после того, как наполненные гелием метеозонды пересекли границу государства Балтии. На белорусско-литовской границе скопилось более 1600 грузовых автомобилей.
