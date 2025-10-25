Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией
Все передвижения через границу ограничены
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Литовские власти приняли решение приостановить работу пунктов пропуска на границе с Белоруссией до 02:00 по московскому времени. Это связано с проникновением в воздушное пространство страны метеозондов, выяснили журналисты.
«Литва <...> закрыла оба КПП на границе с Белоруссией. Это произошло после того, как наполненные гелием метеозонды зашли на территорию прибалтийского государства», — передает агентство Reuters.
До этого в аэропорту Вильнюса приостановили все полеты из-за движения аэростатов в направлении объекта. Ранее работу воздушной гавани ограничивали из-за метеозондов, которые, по данным местных властей, используют для контрабанды сигарет из Беларуси в Литву.
