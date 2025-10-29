В Тюмени установили общественные туалеты с дополнительными удобствами сразу в двух скверах
В Тюмени провели плановую замену общественных туалетов в двух скверах — Тенистом и Льва Ровнина
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Сегодня, 29 октября, в Тюмени провели плановую замену общественных туалетов в двух скверах — Тенистом и Льва Ровнина. Обновленные модульные кабинки оборудованы пеленальными столиками для мам с маленькими детьми и подачей горячей воды, сообщила пресс-служба администрации города.
«Сегодня в скверах Тенистый и Льва Ровнина прошла плановая замена. Помимо того что в этих общественных туалетах (кстати, созданных в Тюмени) предусмотрена доступная среда, в них для удобства мам с маленькими детьми установлены пеленальные столики, подведена горячая вода», — сообщается в telegram-канале мэрии.
В Ленинском округе горячее водоснабжение уже подключено в трех из девяти общественных туалетов, расположенных на озелененных территориях. В ближайшее время в новом туалете Тенистого сквера завершат пусконаладочные работы — после этого он будет открыт для посетителей. В зимний период режим работы запланирован с 9:00 до 20:00, а в летний — с 9:00 до 22:30
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!