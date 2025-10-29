Если зарабатывать, то больше всех: список самых высокооплачиваемых вакансий в Тюменской области

Больше всех предлагают тем, кто продает товар и приносит работодателю прибыль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За последнюю неделю самой высокооплачиваемой вакансией, которую предлагают тюменцам на федеральном портале «Работа в России», стала позиция менеджера по продажам материалов для спецтехники, с зарплатой до 300 000 рублей в месяц. Кому еще готовы платить сотни тысяч рублей, и сколько могу заработать водители, врачи и другие востребованные в регионе специалисты — в материале URA.RU.

Самые высокооплачиваемые вакансии в Тюменской области

Самый большой доход в месяц в Тюмени предлагают менеджеру по продаже запчастей и масел для спецтехники. Такой специалист, по заверениям работодателя, будет зарабатывать от 120 до 300 тысяч рублей.

На втором месте инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, который должен будет следить за работой оборудования одного из предприятий по геологоразведке. Ему обещают от 164 до 280 тысяч рублей в месяц.

Третье место у вакансий от тюменского военкомата. За заключение контракта на военную службу тюменцам готовы платить от 210 до 250 тысяч рублей. Дополнительно — единовременная выплата в 3,4 миллиона рублей.

Самые высокооплачиваемые вакансии для врачей

Больше всех на портале «Работа в России» предлагают хирургам, которые готовы работать в филиалах Областной больницы №11 в селах Аромашево и Омутинское. Зарплата будет достигать 200 000 рублей. Плюсом — оплата аренды жилья.

На втором месте среди докторов будущие терапевты ОБ №9 в Вагае, с потенциальным доходом в 180 000. Третья позиция у их будущих коллег — кардиологов: 150-160 тысяч рублей им обещают платить все в том же селе.

Самые высокооплачиваемые вакансии для водителей

Водителям спецтехники — тягача, в Тобольске предлагают 150-160 000 рублей в месяц. Тем, кто согласится крутить баранку в найме одной из фирм, занимающейся строительством дорог в Тюмени — 140-150 000. Ну а тем, кто согласится заняться перевозкой зерна в Исетском районе — от 50 до 150 тысяч рублей в месяц.

Самые высокооплачиваемые вакансии для госслужащих

Тем, кто готов трудиться госслужащим, предлагают в разы меньше. Самой «дорогой» вакансией в настоящее время является позиция начальника службы информационной безопасности в структуре областного МФЦ. Максимум — 67 743 рубля в месяц.

За этой вакансией следует предложение для инспекторов в Госохотдепартаменте. Трудиться придется в Уватском районе, за 51 000 — 60 400 рублей.

Нужны сотрудники и в Росгвардию, а именно — старшие инспекторы аналитической группы. Это третье место по зарплате в данной категории: от 54 до 60 тысяч.

Самые высокооплачиваемые вакансии в сфере безопасности

В этой категории выше всех котируются пожарные. А точнее — главный специалист отдела организации службы и подготовки. В тушении ему участвовать тоже предстоит, но, в основном, в обязанности входит аналитика и выработка предложений по усовершенствованию работы службы. Платить обещают до 51 700.