В протестном Тюменском драмтеатре не могут найти замену уволенному директору Осинцеву

Сергей Осинцев лишился должности директора Тюменского драмтеатра в мае Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский Большой драматический театр (ТБДТ) почти полгода работает без директора. Бывший руководитель ТБДТ Сергей Осинцев был уволен в начале мая: с июля 2024 года он находится под следствием по делу о мошенничестве на общую сумму 30 миллионов рублей. По данным источника URA.RU, нового директора театра могут назначить до конца года.

«Тюменский драматический театр является структурным подразделением Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО). Именно в ТКТО должны определиться с кандидатурой на должность директора ТБДТ, которая затем будет представлена на рассмотрение в областной департамент культуры — это обязательная процедура. Пока этого не было сделано. С точки зрения законодательства в данном случае все чисто: руководителей такого ранга быстро не назначают. Собственно, и ТКТО сейчас функционирует без генерального директора. Вероника Кирюшина, которая возглавляла организацию, уволилась по собственному в начале сентября», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что назначение может произойти до конца года. «При этом, в ТКТО не знают, как на это отреагируют актеры драматического театра, которые неоднократно требовали, чтобы кресло директора ТБДТ вернули находящемуся под следствием Сергею Осинцеву. А это, к слову, крайне маловероятно. Скорее всего, эта должность будет предложена специалисту из другого региона», — добавил источник URA.RU.

В мае руководство ТКТО, отвечая на запрос URA.RU, ответило, что решение о назначении директора планируется принять к началу нового театрального сезона. Он стартовал 26 сентября, ТБДТ продолжает работать без руководителя.

В пресс-службу ТКТО направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в июле 2024 года бывший худрук ТБДТ Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве на общую сумму 30 млн рублей. До сентября 2025 года Осинцев находился сначала под домашним арестом, а затем — под запретом определенных действий. Помимо прочего бывшему худруку ТБДТ было запрещено посещать театр. После того как экс-директора отпустили под подписку о невыезде, он смог вернуться к работе в качестве актера и экскурсовода.