Рейсы из Тюмени в отдаленные пункты ХМАО и ЯНАО перенесены на сутки из-за погоды
Рейсы из Тюмени в Бованенково и Белоярский задержаны на сутки из-за погоды в пунктах назначения
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с большими задержками авиарейсов из Тюмени в отдаленные районы ХМАО и ЯНАО. В связи с неблагоприятными метеоусловиями в пунктах назначения 29 октября в аэропорту Рощино на сутки были отложены вылеты в аэропорт Бованенково (Ямальский район, ЯНАО) и в Белоярский (ХМАО), сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«Тюменской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — сообщается в telegram-канале ведомства. Запланированные на 29 октября рейсы — в Бованенково (09:30) и Белоярский (08:15 местного времени) — были отменены.
В прокуратуре сообщили новое время вылетов. Рейс 123 в Белоярский (новый расчетный вылет — 08:15 местного времени 30 октября), рейс 489 в Бованенково (вылет перенесен на 09:35 30 октября).
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.