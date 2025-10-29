Рейсы из Тюмени в отдаленные пункты ХМАО и ЯНАО перенесены на сутки из-за погоды

Рейсы из Тюмени в Бованенково и Белоярский задержаны на сутки из-за погоды в пунктах назначения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с большими задержками авиарейсов из Тюмени в отдаленные районы ХМАО и ЯНАО. В связи с неблагоприятными метеоусловиями в пунктах назначения 29 октября в аэропорту Рощино на сутки были отложены вылеты в аэропорт Бованенково (Ямальский район, ЯНАО) и в Белоярский (ХМАО), сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Тюменской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — сообщается в telegram-канале ведомства. Запланированные на 29 октября рейсы — в Бованенково (09:30) и Белоярский (08:15 местного времени) — были отменены.