На этой неделе тюменцев ждет сразу три выходных дня — 2, 3 и 4 ноября. Горожан и гостей города приглашают на концерты групп «Папин Олимпос» и «Мегамозг», юмористические выступления Малащенко и Чебаткова, а также на драматический спектакль «Зося». Детали о том, как с пользой провести досуг, читайте в афише URA.RU.

Концерты

2 ноября в 19:00 в Главклубе (экс-Дом культуры) состоится концерт рок-группы «Папин Олимпос». Команда приехала в Тюмень из Волгограда. Она образовалась в 2018 году, завоевала популярность благодаря своему звучанию на стыке поп-панка и альтернативного рока. Особенно запомнилась слушателям их композиция «Темно-оранжевый закат».

4 ноября в 19:00 в баре Cheerduck (экс-Yes Rock Club) пройдет концерт группы «Мегамозг», которая презентует новый альбом «Реквием». Это российская группа, появившаяся на свет в 2020 году, смело экспериментирует с жанрами. Их музыка — это коктейль из ню-метала, металкора, альтернативного рока и электроники.

2 ноября в 16:00 в ДК «Железнодорожник» выступит певица Наталья Середа. Она исполнит песни знаменитых советских и российских исполнительниц: Марии Пахоменко, Валентины Толкуновой, Людмилы Сенчиной, Ларисы Мондрус, и несколько песен современных тюменских авторов, написанных специально для Натальи на основе изучения советского песенного наследия.

3 ноября в 18:00 в драмтеатре прозвучат мелодии джаза и блюза. Концерт «По-русски» — это мировые хиты на русском языке. Новая программа от Натальи Малаенко и Антона Дерябина и джаз-бэнда включает в себя многие популярные иностранные песни, переведенные на русский, такие как: «I Will Survive» (Gloria Gaynor), песня из к /ф «Дикий ангел» «Cambio Dolor» (Natalia Oreiro), песня из к /ф «Шербурские зонтики» и многие другие.

Театр

2 ноября в 18:00 в драмтеатре покажут трагикомедию «Из жизни ископаемых». Спектакль погружает зрителя в мир семи пьес-миниатюр, созданных популярным драматургом Фредериком Строппелем.

3 ноября в 18:00 в молодежном театре «Ангажемент» покажут драму «Зося». Спектакль переносит зрителя в небольшую деревню, где после тяжелых боев остановился обескровленный мотострелковый батальон. Здесь юному лейтенанту, заместителю командира, предстоит ужасная задача — заполнить двести извещений о смерти. Именно на фоне этой мрачной рутины войны происходит его мимолетная встреча с польской девушкой, которая навсегда отпечатается в памяти вчерашнего школьника, бросившего парту ради фронта.

Шоу

2 и 3 ноября в 12:00 и 17:00 в тюменском цирке пройдет ледовое шоу «Айсберг». Авторское ледовое шоу объединило мастеров манежа и фигурного катания. В программе — номера с участием дрессированных белых медведей, собак-самоедов, а также воздушных гимнастов, демонстрирующих свое мастерство как на коньках, так и без страховки. Шоу сопровождается световым, лазерным эффектами и 3D-мэппингом.

Стендап

4 ноября в 19:00 в ресторане Marshal Grand Hall выступит стендап-комик Евгений Чебатков — звезда казахстанской и российской стендап-сцены. Он также известен как актер озвучивания, востребованный ведущий и автор популярных подкастов. Его уникальный стиль юмора, отличающийся интеллигентностью и неординарным подходом, покоряет публику отсутствием нецензурной лексики.

3 ноября в 18:00 в ДК «Железнодорожник» со своим стендапом выступит Ольга Малащенко. Выделяется среди комиков своим резким стилем, самоиронией и честными выступлениями. Является одной из ярких представительниц женского юмора. Принимала участие в известных телевизионных проектах, ее концерты собирают полные залы по всей стране.

