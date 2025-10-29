Вылет рейса из Нижневартовска в Тюмень перенесли почти на девять часов

Рейс из Нижневартовска в Тюмень, запланированный на 18:45, ожидается лишь в 03:00 Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Прилет рейса из Нижневартовска (ХМАО) в тюменский аэропорт Рощино отложен почти на девять часов: вместо 18:45 самолет прибудет только 30 октября в 03:00. Об этом говорят данные онлайн-табло, опубликованные на официальном сайте воздушной гавани.

«Рейс UT 288, Нижневартовск — Тюмень, время прибытия по расписанию 18:45. Задержан, расчетное время 03:00», — указано на онлайн-табло.

По информации, указанной на официальном сайте аэропорта Нижневартовска, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна. Планируется, что самолет вылетит из Нижневартовска 30 октября в 00:20. Кроме того, задержан рейс из Нижневартовска в Уфу — самолет должен был вылететь в 20:30, вылет перенесли на 30 октября на 00:00, причиной также стало позднее прибытие самолета.

